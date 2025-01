Primeiro os médicos fazem perguntas sobre os sintomas da pessoa e sobre o seu histórico médico, incluindo perguntas sobre tabagismo. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa para as pupilas desiguais (consulte a tabela Algumas causas e características de pupilas desiguais) e o exames que podem ser necessários.

O médico pergunta quando a pessoa percebeu as pupilas desiguais, se a visão fica embaçada na luz ou na escuridão e se existem outros sintomas. Outros sintomas importantes envolvendo os olhos são a pálpebra caída, visão dupla, dor com a luz intensa, perda de visão e dor no olho. Outros sintomas importantes que não se relacionam com os olhos são dor de cabeça, tontura ou perda de equilíbrio, tosse, dor no peito ou falta de ar. Os médicos perguntam se a pessoa teve recentemente uma lesão na cabeça ou no olho, que colírios usou e se a pessoa já teve uma doença no olho ou se já fez alguma cirurgia no olho.

O exame físico se concentra na cabeça e nos olhos. Os médicos examinam a pupila em ambiente claro e escuro. Eles verificam se os olhos se movem normalmente quando a pessoa segue o dedo do médico se movimentando para cima, para baixo, esquerda e direita e em direção aos olhos. Também examinam o olho todo em geral utilizando uma lâmpada de fenda (instrumento que permite examinar o olho em alta resolução). Outros sintomas oculares podem ser avaliados se necessários. Os médicos podem usar colírios para verificar como as pupilas respondem a medicamentos que causam a contração ou dilatação da pupila.

Algumas vezes os médicos podem pedir uma fotografia antiga da pessoa (por exemplo, de uma carteira de motorista) para ver se as pupilas já eram desiguais ou se uma ou ambas as pálpebras eram caídas.

Normalmente as pessoas com sintomas como dor, vermelhidão, visão embaçada ou sensibilidade à luz têm uma doença ocular. Pessoas com pálpebra caída, visão dupla, dor de cabeça ou dificuldade de equilíbrio têm a síndrome de Horner ou paralisia do terceiro nervo craniano (possivelmente devido a uma doença cerebral). Pessoas cujo único sintoma é visão embaçada recente, principalmente ao focar em objetos próximos, podem estar com a pupila dilatada devido a um medicamento. Pessoas sem nenhum outro sintoma ou anormalidade em geral têm doenças crônicas como anisocoria fisiológica, defeitos congênitos da íris, ou pupila tônica de Adie (consulte a tabela Algumas causas e características de pupilas desiguais).