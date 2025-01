Olhos lacrimejantes

Os médicos costumam determinar a causa com base nos resultados do histórico e do exame físico. Em geral não são necessários exames. Se forem necessários exames, a pessoa é encaminhada a um oftalmologista (médico especializado na avaliação e tratamento—cirúrgico e não cirúrgico—de doenças oculares).

Alguns exames são feitos no consultório do oftalmologista. O médico pode inserir uma pequena sonda no ponto lacrimal e também na canícula para tentar detectar a obstrução. Podem também lavar com cuidado a canícula e ver se o líquido é drenado para dentro do nariz como deve ser feito.

Às vezes são realizados procedimentos e exames de imagem (por exemplo, exame de imagem dos dutos lacrimais, tomografia computadorizada [TC] da face e órbitas ou exame do interior do nariz com um tubo de visualização flexível [endoscopia nasal]).