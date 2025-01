Edema das pálpebras

Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa para o inchaço da pálpebra e os exames que podem ser necessários (consulte a tabela Algumas causas e características do edema de pálpebra).

Os médicos perguntam

Há quanto tempo surgiu o edema

Se o edema afeta a pálpebra superior e/ou inferior em um ou em ambos os olhos

Se houve algum machucado ou lesão (incluindo picada de inseto) ou cirurgia no olho

Se há coceira, dor, dor de cabeça, alterações na visão, febre ou secreção ocular

Se os sintomas também afetam outras áreas do corpo

Se a pessoa tem distúrbios (por exemplo, doença cardíaca, renal ou hepática) ou está tomando medicamentos (por exemplo, inibidores da enzima de conversão da angiotensina) que são conhecidos por causar edema ou se tiver alterações na tolerância ao calor ou frio que possa indicar um distúrbio da tireoide

Se a pessoa está usando algum medicamento nos olhos ou em torno dos olhos

Se houve alguma alteração em produtos sem prescrição médica usados no rosto ou próximo aos olhos (por exemplo, nova maquiagem, cremes faciais, ou um novo sabão em pó ou amaciante usados em roupas de cama ou de banho)

Durante o exame físico, o médico procura por sinais de doenças que possam afetar outras partes do corpo, mas o foco é principalmente nos olhos. Eles observam se há coriza e outros sinais de alergia, dor de dente ou dor de cabeça, que possam indicar infecção dentária ou dos seios da face, febre e alterações na pele perto dos olhos.

Qualquer ferida nas pálpebras ou no olho é avaliada pelo médico com o uso da lâmpada de fenda (instrumento que permite examinar o olho em alta resolução). O médico verifica a localização e cor do edema e se a pálpebra está sensível ao toque ou quente, se a visão foi afetada, se os músculos do olho estão funcionando normalmente e se há alguma secreção.