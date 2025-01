Dor ocular

A necessidade de exames depende do que o médico encontra durante o histórico e o exame físico. Em geral não são necessários exames. Entretanto, se o médico achar aumento na pressão intraocular (indicando glaucoma), pode encaminhar a pessoa ao oftalmologista (médico especializado na avaliação e tratamento—cirúrgico e não cirúrgico—de doenças oculares) para uma gonioscopia. O gonioscópio é uma lente especial que permite examinar os canais de drenagem no olho, o que pode ajudar a determinar se o glaucoma é do tipo de ângulo aberto ou fechado.

Protrusão do olho e incapacidade de mover o olho em todas as direções sem mover a cabeça podem indicar celulite orbital ou pseudotumor orbital. Para investigar essas doenças são realizadas a tomografia computadorizada (TC) ou uma ressonância magnética (RM). A TC também pode ser realizada se houver suspeita de sinusite, mas sem um diagnóstico claro ou se houver suspeita de complicações. Uma RM com contraste pode ser realizada se houver suspeita de neurite óptica.

O médico envia uma amostra do líquido do interior do olho (humor vítreo ou aquoso) para o laboratório se houver probabilidade de endoftalmite. Também pode ser enviada uma amostra da córnea ou de uma bolha se houver a probabilidade de ceratite por herpes simples ou herpes zoster oftálmico mas sem um diagnóstico definitivo. No laboratório os técnicos procuram desenvolver as bactérias ou vírus (cultura) para confirmar infecções e determinar o organismo causador da infecção.