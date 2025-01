Para neuropatia óptica isquêmica não arterítica, controle dos fatores de risco para aterosclerose

Para neuropatia óptica isquêmica arterítica causada pela arterite de células gigantes, corticosteroides e tocilizumabe

Em pessoas com neuropatia óptica isquêmica não arterítica, o tratamento para restaurar a visão perdida é ineficaz. O tratamento envolve a redução de fatores de risco para aterosclerose, incluindo o controle da pressão arterial e do diabetes. Outras causas, como doenças de coagulação do sangue e apneia obstrutiva do sono também podem exigir tratamento.

Nas pessoas com neuropatia óptica isquêmica arterítica causada por arterite de células gigantes, são prescritas elevadas doses de corticosteroides por via oral e/ou intravenosa o mais rápido possível para evitar a perda de visão no outro olho. Foi demonstrado recentemente que adicionar tocilizumabe (um medicamento que diminui a inflamação) aos corticosteroides é benéfico para pessoas com arterite de células gigantes.

Lentes de aumento, dispositivos com grandes caracteres e relógios com voz (auxílios para baixa visão) ajudam as pessoas com perda de visão.