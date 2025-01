Doenças hereditárias do nervo óptico

Auxílios para pessoas com baixa visão

Não há tratamento eficaz, mas novos tratamentos estão sendo estudados. Limitar o consumo de álcool, que pode afetar a mitocôndria, e não fazer uso de produtos de tabaco ajuda a retardar a taxa de perda de visão.

Lentes de aumento, dispositivos com grandes caracteres e relógios com voz (auxílios para baixa visão) ajudam as pessoas com perda de visão.

Deve ser considerado um aconselhamento genético.

Pessoas que apresentam problemas cardíacos ou do sistema nervoso são encaminhadas a especialistas.