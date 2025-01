Um exame médico dos olhos

Possivelmente fotografias em cores, angiografia com fluoresceína e tomografia de coerência óptica

O médico confirma o diagnóstico de membrana epirretiniana observando a parte posterior do olho com um oftalmoscópio. Também podem ser usados no exame fotografia em cores, angiografia com fluoresceína e tomografia de coerência óptica (estudo de imagem).