Uma avaliação médica dos sintomas e da aparência dos olhos

Os médicos suspeitam que se trata de tracoma com base no aspecto dos olhos e na duração dos sintomas. O diagnóstico do tracoma pode ser confirmado através da coleta de uma amostra do olho com um swab e envio dessa amostra para um laboratório onde o organismo infectante será identificado; mas frequentemente esse teste não é necessário porque o diagnóstico é óbvio.