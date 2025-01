A pinguécula e pterígio são formações carnosa na conjuntiva (a membrana que reveste a pálpebra e cobre o branco do olho). A pinguécula não se sobrepõe à córnea (a camada clara na frente da íris e pupila), mas um pterígio sim.

A pinguécula surge como uma área elevada, de cor branco-amarelada, que cresce junto à córnea, mas não por cima dela. Esse tumor pode ser desagradável, mas no geral não provoca nenhum problema significativo e não precisa ser extraído. Se for removido, normalmente não haverá recorrência.

O pterígio é uma formação carnosa da conjuntiva que se expande na córnea. A maioria dos pterígios não provoca sintomas, mas, às vezes, causa irritação ou distorção do formato da córnea, podendo causar uma diminuição na visão (seja devido a uma obstrução ou ao astigmatismo induzido), assim como preocupações cosméticas.

Para aliviar os sintomas causados por um pterígio, os médicos podem receitar lágrimas artificiais ou um curto período de tratamento com colírios ou pomadas a base de corticosteroides. Se os sintomas não diminuírem, especialmente se a visão for afetada, ou retornarem com frequência, o pterígio pode ser removido cirurgicamente. O crescimento de um pterígio pode ser retardado com a proteção da luz solar, por exemplo usando-se óculos de sol com proteção suficiente (com bloqueadores de UV) e/ou um chapéu.