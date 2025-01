Avaliação médica dos sintomas

Um exame do olho

Uma biópsia da conjuntiva

Geralmente os médicos suspeitam o diagnóstico de penfigoide da membrana mucosa ocular com base nos sintomas do paciente e nos resultados do exame do olho, incluindo um exame com uma lâmpada de fenda (instrumento que permite examinar o olho sob grande ampliação). O diagnóstico é geralmente confirmado por uma biópsia da conjuntiva. Nesse tipo de biópsia, uma amostra da conjuntiva é removida e avaliada ao microscópio.