Hemorragias subconjuntivais são pequenos acúmulos de sangue sob a conjuntiva (a membrana que reveste a pálpebra e cobre a frente do olho). Algumas vezes, todo o olho aparece vermelho e algumas vezes, apenas uma parte. O sangue vem de pequenos vasos sanguíneos na superfície do olho, não do interior do olho. Pelo fato de o sangue não envolver a córnea (a camada clara na frente da íris e pupila) ou interior do olho, a visão não é afetada.

Em geral, a hemorragia subconjuntival resulta de uma pequena lesão no olho, esforço, levantar algo pesado, empurrar, curvar-se para frente, vomitar, espirrar, tossir ou esfregar o olho (suave ou vigorosamente). É difícil ocorrer espontaneamente. Hemorragias subconjuntivais podem parecer assustadoras, mas quase sempre são inofensivas.

O interior do olho

Hemorragias subconjuntivais desaparecem espontaneamente, geralmente dentro de 2 semanas. Não é necessário nenhum tipo de tratamento.