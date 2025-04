Para a secreção de conjuntivite bacteriana, lavagem das pálpebras e compressas com pano úmido e morno para remover as secreções habitualmente duras e secas

Se a secreção se acumular na pálpebra, especialmente na conjuntivite bacteriana, as pessoas devem lavar gentilmente a pálpebra (com o olho fechado) com água morna limpa e pano limpos. Às vezes, compressas ajudam a aliviar a sensação de irritação, particularmente na conjuntivite viral.

Caso uma conjuntivite viral grave cause sintomas como visão turva e sensibilidade à luz, interferindo com importantes atividades diárias, um colírio com corticosteroides pode ser útil. Colírios ou pomadas com antibióticos podem ajudar a tratar a conjuntivite bacteriana.

Visto que as conjuntivites infecciosas (bacterianas ou virais) são muito contagiosas, é preciso utilizar antissépticos para as mãos antes e depois de limpar o olho ou de aplicar os medicamentos. E também é preciso evitar tocar no olho saudável depois de ter tocado no infectado. As toalhas e os panos utilizados para limpar o olho não devem ser misturados com outras toalhas e panos.

As pessoas com conjuntivite infecciosa devem permanecer em casa por alguns dias, sem ir ao trabalho ou à escola, como fariam se estivessem com gripe. Nos casos mais graves de conjuntivite viral, as pessoas podem acabar ficando em casa por semanas. Uma pessoa com conjuntivite não deve nadar em piscinas.

Conjuntivite causada por bactéria Os antibióticos são eficazes apenas no caso da conjuntivite bacteriana. No entanto, como às vezes pode ser difícil distinguir uma infecção bacteriana de uma viral, alguns médicos receitam antibióticos em todos os casos de conjuntivite. Os colírios ou pomadas à base de antibióticos, como sulfacetamida, trimetoprima/polimixina, são eficazes contra muitos tipos de bactérias e são usados por 7 a 10 dias. Os colírios em geral são eficazes, mas as pomadas são mais usadas porque duram mais se os olhos estiverem lacrimejando muito. Algumas pessoas podem não querer utilizar pomadas, pois podem embaçar a visão por até 20 minutos após serem aplicadas. A conjuntivite de inclusão do adulto requer o uso de antibióticos, como azitromicina, doxiciclina ou eritromicina, que são administrados por via oral. A conjuntivite gonocócica pode ser tratada com uma injeção única de ceftriaxona e uma dose única de azitromicina (ou doxiciclina por uma semana) administrada por via oral. A conjuntivite do recém-nascido é evitada pela administração rotineira de colírios de nitrato de prata (não disponível nos EUA) ou pomada de eritromicina para todos os bebês ao nascimento. Se uma infecção se desenvolver apesar destes tratamentos, recém-nascidos recebem medicamentos dependendo de qual bactéria está causando a infecção. As infecções causadas por Neisseria gonorrhoeae são tratadas com ceftriaxona por via intravenosa ou injetada no músculo. Infecções causadas por Chlamydia trachomatis são tratadas com eritromicina. Os pais também devem ser tratados.