Celulite orbital é a infecção que afeta o tecido dentro da órbita e em volta e atrás do olho.

A infecção pode se alastrar para a órbita a partir das origens como os seios da face em volta do nariz.

Os sintomas incluem dor, inchaço, olho vermelho, febre, um olho saliente, limitação da visão, e limitação dos movimentos dos olhos.

Normalmente é realizada uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética da órbita.

A pessoa é internada no hospital e recebe antibióticos pela veia.

(Veja também Introdução às doenças da cavidade ocular.)

Ambas a celulite orbital e a celulite pré-septal são mais comuns em crianças. Celulite pré-septal é muito mais comum do que a celulite orbital. No entanto, a celulite orbital é mais perigosa.

Quase sempre a celulite orbital tem como causa uma infecção que se alastrou para a órbita vindo dos seios em volta do nariz (seios nasais), mas também pode se originar de uma infecção dos dentes ou da corrente sanguínea. Uma mordida de animal ou picada de inseto, ou alguma outra ferida nas pálpebras também pode disseminar uma infecção e levar à celulite orbital. Um corpo estranho na órbita, especialmente se for orgânico (por exemplo, madeira), também pode causar celulite orbital.

Sem tratamento adequado, a celulite orbital pode provocar cegueira, assim como doenças graves. A infecção pode se espalhar para as meninges do cérebro e para a medula espinhal, causando meningite. Coágulos de sangue podem se formar e se espalhar pelas veias em volta do olho, envolvendo uma veia grande na base do cérebro (seio cavernoso), provocando uma doença séria chamada trombose do seio cavernoso.

Sintomas de celulite da órbita Sintomas de celulite da órbita incluem Dor

Olho saliente (proptose)

Olho vermelho

Movimento ocular reduzido

Visão dupla

Dor ao movimentar o olho

Pálpebras inchadas

Febre Celulite orbital Imagem Cortesia das fotos do Dr. James Garrity. Por fim, a visão fica comprometida.

Diagnóstico de celulite da órbita Tomografia computadorizada ou ressonância magnética

Culturas de sangue e amostras dos seios nasais O médico pode reconhecer a celulite da órbita sem exames de diagnóstico. No entanto, a tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância magnética (RM) costumam ser utilizadas para confirmar o diagnóstico. Além disso, para determinar a causa, pode ser necessário uma outra avaliação que inclui exame dos dentes e da boca, e TC ou RM dos seios nasais. Quase sempre os médicos obtêm amostras dos seios nasais, bem como amostras de sangue, que são enviadas para laboratório para análise. As amostras são levadas para cultura (para que os micro-organismos se desenvolvam) e assim determinar qual bactéria está causando a infecção, quais áreas estão infectadas e quais antibióticos devem ser usados. Uma pessoa com celulite orbital é submetida a um exame mais detalhado por um oftalmologista (um médico especialista em distúrbios oftalmológicos).