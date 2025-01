Transplante de córnea

Existem 2 tipos de procedimentos:

Ceratoplastia penetrante

Ceratoplastia endotelial com desnudamento da Descemet ou ceratoplastia endotelial da membrana de Descemet

Para ambos os procedimentos, os médicos utilizam um microscópio cirúrgico para realizar o procedimento em cerca de 1 a 2 horas. Uma anestesia geral (que coloca uma pessoa para dormir) ou uma anestesia local (que adormece os olhos) e um medicamento administrado por via intravenosa que faz com que a pessoa se torne muito sonolenta (chamado sedação) são utilizados.

Na ceratoplastia penetrante, a córnea doada é moldada até ter o tamanho correto, toda a córnea lesionada é retirada e toda a córnea doada é suturada no local.

Algumas doenças da córnea afetam apenas as camadas internas. Para essas doenças, os médicos realizam um transplante parcial em um procedimento chamado ceratoplastia endotelial com desnudamento da Descemet (DSEK) ou ceratoplastia endotelial da membrana de Descemet (DMEK). Eles removem e substituem apenas as camadas internas da córnea ao invés da córnea inteira. A incisão é pequena, menos suturas são necessárias, a cicatrização é mais rápida e a visão melhora mais rápido do que quando a córnea inteira é substituída. No entanto, a técnica cirúrgica é mais difícil do que na ceratoplastia penetrante e pode exigir um tratamento a laser antes da cirurgia e de uma cirurgia ambulatorial adicional para obter os melhores resultados.

Algumas doenças da córnea afetam apenas as camadas externa e intermediária. Para estes, às vezes os médicos podem realizar um procedimento chamado ceratoplastia lamelar anterior profunda (DALK), que substitui as camadas intermediária e externa da córnea. Esse procedimento demora mais do que outros transplantes de córnea e é tecnicamente mais difícil. Para pessoas com uma forma particular de ceratopatia bolhosa hereditária, somente um procedimento chamado descolamento da membrana de Descemet (DSO) pode ser realizado. No DSO, não é necessário nenhum tecido de outra pessoa.

Em todos os tipos de transplante de córnea, em geral o receptor volta para casa no mesmo dia. Após o transplante, é preciso usar colírios antibióticos por várias semanas e colírios à base de corticosteroide por vários meses. É preciso usar um tampão ocular, óculos ou óculos escuros. A visão não estará totalmente melhorada por cerca de 18 meses após a ceratoplastia penetrante e por 2 a 6 meses após um transplante parcial.