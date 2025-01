Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania

A ceratite ulcerativa periférica é uma doença ocular grave que envolve inflamação e ulceração da córnea (a camada transparente na frente da íris e da pupila) que quase sempre surge em pessoas que apresentam doenças reumáticas sistêmicas, como a artrite reumatoide.

Os sintomas incluem visão embaçada, aumento da sensibilidade à luz e sensação de presença de um objeto estranho no olho.

Os médicos diagnosticam ceratite ulcerativa periférica com base na aparência da córnea em alguém que tenha uma doença reumática sistêmica.

Os médicos tratam a córnea danificada e administram medicamentos para suprimir o sistema imunológico.

A ceratite ulcerativa periférica provavelmente tem como causa uma reação autoimune. No caso de uma doença reumática sistêmica, os anticorpos ou células produzidas pelo corpo atacam os próprios tecidos do corpo. Muitas dessas doenças afetam o tecido conjuntivo em uma variedade de órgãos. O tecido conjuntivo é o tecido estrutural que dá força às articulações, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos. As doenças reumáticas sistêmicas que ocorrem com a ceratite ulcerativa periférica incluem artrite reumatoide, granulomatose com poliangeíte e policondrite recidivante.

A ceratite ulcerativa periférica também pode ser causada por uma infecção.

Sintomas da ceratite ulcerativa periférica A pessoa passa a ter visão embaçada, aumenta a sensibilidade à luz e surge a sensação de presença de um objeto estranho no olho. A úlcera se localiza na periferia da córnea e a sua forma é, geralmente, oval.

Diagnóstico da ceratite ulcerativa periférica Avaliação médica

Às vezes, cultura O diagnóstico da ceratite ulcerativa periférica é suspeitado quando o médico examina uma córnea afetada em uma pessoa que também apresenta uma doença reumática sistêmica grave e/ou crônica. Se os médicos suspeitarem que uma infecção, bacteriana, fúngica ou pelo vírus herpes simples é a causa da ceratite ulcerativa periférica, eles realizam uma raspagem da úlcera e margens das pálpebras para uma retirar uma amostra. As amostras são, então, desenvolvidas em um laboratório (cultivadas) para identificar o organismo.

Tratamento da ceratite ulcerativa periférica Medicamentos que suprimem o sistema imunológico Para tratar a ceratite ulcerativa periférica, os médicos administram medicamentos que suprimem o sistema imunológico, como metotrexato, ciclofosfamida, rituximabe ou etanercepte, tomados por via oral ou na veia (via intravenosa). Os médicos também podem preencher a úlcera com um material especial (chamado adesivo tecidual) e então cobrir a área com lentes de contato especiais para controlar a inflamação. Alternativamente, os médicos podem reparar a córnea cirurgicamente com um transplante de córnea de espessura parcial.