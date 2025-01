Exames para doenças oculares

De modo geral, a angiografia trata de injetar um corante nos vasos sanguíneos para que fiquem mais visíveis nos exames por imagem. No entanto, a angiografia do olho usa corante para tornar os vasos sanguíneos mais visíveis ao serem examinados diretamente ou fotografados pelo médico.

A angiografia por fluoresceína permite ao médico ver claramente os vasos sanguíneos na parte posterior do olho. Injeta-se um corante fluorescente que é visível com luz azul, numa veia do braço. O contraste circula pela corrente sanguínea da pessoa, incluindo os vasos sanguíneos da retina. Pouco depois de ter sido injetado o contraste, tira-se uma sequência rápida de fotografias da retina, coroide, disco óptico, íris, ou uma combinação desses. O contraste no interior dos vasos sanguíneos brilha e faz com que fiquem realçados.

A angiografia por fluoresceína é especialmente útil no diagnóstico da degeneração da mácula, de obstrução dos vasos sanguíneos da retina e da retinopatia diabética. Esse tipo de angiografia também é usado para avaliar pessoas que possam precisar de procedimentos a laser na retina.

A angiografia com indocianina verde permite ao médico ver claramente os vasos sanguíneos da retina e coroide. Como na angiografia por fluoresceína, um corante fluorescente é injetado na veia. Esse tipo de angiografia permite que o médico tenha mais detalhes dos vasos sanguíneos da coroide do que com a angiografia por fluoresceína. A angiografia com indocianina verde é usada para mostrar a degeneração macular e detectar o surgimento de novos vasos sanguíneos no olho.