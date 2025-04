O procedimento costuma durar cerca de 30 minutos e a pessoa pode ir para casa no mesmo dia. Geralmente, não é necessário realizar suturas, pois a incisão no olho é pequena e cicatriza sozinha.

As pessoas devem contar com ajuda extra em casa, para os dias após a cirurgia, já que as atividades ficarão restritas por algum tempo (por exemplo, devem evitar inclinar-se e levantar objetos pesados). Alterações na visão, como visão turva e incômodos provocados pela luz intensa, podem ocorrer por um período curto após a cirurgia.

Durante algumas semanas após a intervenção, colírios de corticosteroides, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e antibióticos são usados para reduzir a inflamação, prevenir infecções e favorecer a cura. Às vezes, antibióticos, corticosteroides e/ou AINEs são injetados no olho no final da cirurgia, um passo que reduz a necessidade de usar colírio após a cirurgia. As pessoas submetidas à cirurgia costumam usar óculos ou um tampão de plástico para proteger o olho de alguma lesão até o processo de cura estar completo, o que leva algumas semanas. Deve-se evitar esfregar os olhos, levantar peso e curvar-se excessivamente para a frente. O paciente consulta o médico no dia depois da cirurgia e, habitualmente, cerca de uma semana e um mês depois. Se uma pessoa tiver catarata nos dois olhos, o médico costuma esperar alguns meses após o primeiro olho curar para extrair a catarata do outro olho.

Muitas pessoas notam uma melhora na visão de longe poucas semanas depois da cirurgia. Quase todas precisam de óculos para a leitura e algumas precisam de óculos para conseguir a melhor visão de longe possível.

As lentes intraoculares mais recentes com múltiplos poderes de foco (lentes multifocais) permitem que a pessoa tenha uma boa visão de perto e de longe sem a necessidade de óculos, embora algumas pessoas possam perder o contraste e enxergar pontos luminosos e halos à noite com esse tipo de lente. O médico realiza cálculos, antes da cirurgia, para decidir qual a potência da lente que deve ser implantada. Desse modo, é possível passar do uso de óculos muito grossos antes da cirurgia para óculos mais finos depois da cirurgia. Algumas pessoas com as novas lentes multifocais deixam de usar óculos ou apenas usam óculos para algumas coisas, como dirigir à noite, ler à meia-luz ou para visão a meia distância, como enxergar o monitor de um computador. Algumas outras lentes podem corrigir o astigmatismo no olho e podem também reduzir a necessidade de óculos após a cirurgia.