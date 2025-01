Regiões protetoras dos olhos

A órbita, os cílios, as pálpebras, a conjuntiva e as glândulas lacrimais ajudam a proteger os olhos.

Estruturas que protegem o olho

As estruturas ósseas da órbita (a cavidade óssea que contém o globo ocular e seus músculos, nervos e vasos sanguíneos, assim como as estruturas que produzem e drenam as lágrimas) se projetam além da superfície do olho. Essas estruturas protegem o olho ao mesmo tempo permitindo que ele se mova livremente em todas as direções.

Os cílios são pelos curtos e resistentes que crescem desde a extremidade das pálpebras. Os cílios da pálpebra superior são maiores que os da pálpebra inferior e estão virados para cima. Os cílios inferiores são virados para baixo. Os cílios mantêm insetos e partículas estranhas afastados dos olhos ao agir como barreira física e ao fazer com que a pessoa pisque em reflexo à mais leve sensação ou provocação.

As pálpebras superior e inferior são camadas finas de pele e músculo que cobrem os olhos. Elas fecham-se rapidamente como reflexo (piscar) para formar uma barreira mecânica que protege o olho de objetos estranhos, do vento, pó, insetos e da luz muito intensa. Esse reflexo é ativado perante a visão de um objeto que se aproxima, pelo contato de um objeto com a superfície do olho, ou quando os cílios são expostos ao vento ou pequenas partículas, como a poeira ou insetos.

Sobre a superfície úmida interna da pálpebra, a conjuntiva se retrai de modo a cobrir a superfície frontal do globo ocular até a extremidade da córnea. A conjuntiva protege os tecidos sensíveis que estão cobertos por ela.

O ato de piscar faz com que as pálpebras ajudem a espalhar as lágrimas pela superfície do olho. As lágrimas consistem em um líquido salgado que continuamente lava a superfície do olho para mantê-lo úmido e transfere oxigênio e nutrientes para a córnea, a qual carece de vasos sanguíneos que fornecem essas substâncias para outros tecidos. Quando se fecham, as pálpebras ajudam a reter a umidade na superfície do olho. Pequenas glândulas, situadas nas bordas das pálpebras, secretam uma substância oleosa que melhora a película lacrimal e evita que as lágrimas evaporem. As lágrimas mantêm a superfície do olho úmida e saudável. Sem essa umidade, a córnea (que normalmente é transparente) pode secar, ficar danificada infectada e opaca. As lágrimas também retêm e arrastam pequenas partículas que entram no olho. Além disso, as lágrimas são ricas em anticorpos, que ajudam a evitar infecções. As pálpebras e as lágrimas também protegem o olho e permitem o acesso livre de impurezas dos raios de sol.

As lágrimas contêm três camadas: água, muco e óleo. As glândulas lacrimais produzem a camada de água. As glândulas lacrimais, situadas no extremo superior externo de cada olho (consulte a figura De onde vêm as lágrimas) e dentro da conjuntiva, produzem a parte aquosa das lágrimas, que flui para a superfície dos olhos pelos dutos excretores lacrimais. As glândulas mucosas na conjuntiva produzem muco e as glândulas sebáceas (lipídicas) na margem das pálpebras produzem um óleo. A mistura de muco e óleo com a parte aquosa das lágrimas cria uma película lacrimal mais protetora.

As lágrimas drenam de cada olho para uma abertura na parte interna das pálpebras, perto do nariz, chamada punctum. Em seguida, as lágrimas drenam através de canais minúsculos chamados canalículos e depois para o interior do nariz através dos dutos nasolacrimais.