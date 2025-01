Excesso de vitamina D

University of Arkansas for Medical Sciences

Tomar altas doses de suplementos de vitamina D pode causar toxicidade por vitamina D.

A intoxicação por vitamina D causa níveis elevados de cálcio no sangue.

A pessoa com intoxicação por vitamina D pode perder o apetite, sentir náuseas, vomitar e sentir fraqueza e nervosismo.

O médico diagnostica a presença de intoxicação por meio da dosagem dos níveis de cálcio e de vitamina D no sangue.

O tratamento consiste na interrupção da ingestão de suplementos de vitamina D e na administração de líquidos e, às vezes, medicamentos à pessoa.

(Consulte também Considerações gerais sobre vitaminas.)

Tomar doses diárias muito altas de vitamina D, por exemplo, de 60 a 100 vezes a ingestão diária recomendada (IDR) ou mais, por vários meses, pode causar intoxicação e um alto nível de cálcio no sangue (hipercalcemia). Níveis de cálcio se tornam elevados porque quando os níveis de vitamina D estão elevados ocorre o seguinte:

Ossos decompõem-se mais do que se reconstituem (geralmente, os ossos são continuamente decompostos e reconstituídos, a partir de um processo denominado remodelação, para se ajustarem a quaisquer novas exigências). Assim, o cálcio é liberado dos ossos na corrente sanguínea.

Uma maior quantidade de cálcio é absorvida de alimentos no intestino.

A vitamina D pode ser usada para tratar psoríase, hipoparatireoidismo e osteodistrofia renal. Ela não demonstrou conseguir aumentar a expectativa de vida nem de prevenir a leucemia ou o câncer de mama, próstata, cólon ou outros tipos de câncer. A suplementação com vitamina D não trata nem previne depressão ou doença cardíaca de forma eficaz e tem pouco efeito na prevenção de infecções respiratórias agudas (tais como pneumonia ou resfriado comum). Tomar a quantidade diária recomendada combinada de vitamina D e cálcio pode reduzir levemente o risco de quedas em pessoas com deficiência de vitamina D, sobretudo aquelas que estão internadas em instituições de saúde de longo prazo. No entanto, doses elevadas de vitamina D podem aumentar o risco de fratura.

Sintomas do excesso de vitamina D Os primeiros sintomas de intoxicação por vitamina D são a perda do apetite, náuseas e vômitos, seguidos de fraqueza, nervosismo e hipertensão arterial. Como o nível de cálcio é elevado, o cálcio pode depositar-se por todo o organismo, especialmente nos rins, nos vasos sanguíneos, nos pulmões e no coração. Os rins podem sofrer danos permanentes e apresentar um mau funcionamento, o que causa insuficiência renal.

Diagnóstico do excesso de vitamina D Exames de sangue O excesso de vitamina D costuma ser diagnosticado quando exames de sangue detectam níveis elevados de cálcio em pessoas que tomam doses elevadas de vitamina D. Além disso, o médico mede os níveis de vitamina D no sangue.