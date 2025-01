Correção da causa

Suplementos de vitamina B6

As causas de deficiência de vitamina B6 são corrigidas, quando possível.

Se as pessoas apresentarem a deficiência ou se elas estiverem tomando um medicamento que esgota a vitamina B6 do organismo, elas devem tomar suplementos de vitamina B6 por via oral. Tomar suplementos de vitamina B6 (piridoxina) costuma corrigir a deficiência em adultos.