A causa mais comum da deficiência de vitamina B12 é a absorção inadequada. Os seguintes fatores podem causar uma absorção inadequada:

O fator intrínseco pode estar ausente devido à presença de anticorpos anômalos, produzidos por um sistema imunológico hiperfuncional, que ataca e destrói as células do estômago produtoras do fator intrínseco, uma reação autoimune chamada gastrite atrófica metaplásica autoimune. O fator intrínseco também pode estar ausente porque a parte do estômago onde o fator intrínseco é produzido foi removida cirurgicamente. A deficiência de vitamina B12 devido à falta de fator intrínseco provoca um tipo de anemia chamada anemia perniciosa.

A absorção pode ser inadequada nos idosos, porque a acidez do estômago é reduzida. A diminuição da acidez do estômago reduz a capacidade de o organismo retirar a vitamina B12 da proteína da carne. No entanto, a vitamina B12 encontrada em suplementos vitamínicos pode continuar a ser bem absorvida, mesmo em pessoas com diminuição do ácido estomacal.