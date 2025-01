Considerações gerais sobre o suporte nutricional

Muitas pessoas desnutridas ou gravemente doentes precisam de nutrição adicional (suporte nutricional). A alimentação artificial, que utiliza misturas de nutrientes comerciais ao invés de alimentos, é uma forma comum de suporte nutricional. O suporte nutricional visa manter ou aumentar a quantidade de massa corporal magra. Geralmente ele fornece calorias assim como vitaminas e minerais.

Os nutrientes são administrados por via oral sempre que possível, como alimentação regular. Quando as pessoas são relutantes para comer, as seguintes estratégias podem, às vezes, ajudá-las a se alimentar com maior frequência:

Incentivá-las ativamente a comer

Incentivá-las a comer pequenas porções e com frequência

Aquecer ou temperar os alimentos

Oferecer os alimentos favoritos ou com bastante tempero

Priorizar os horários das refeições ao planejar as atividades diárias

Ajudá-las a comer, se necessário

Comer com a família e/ou amigos e tornar as refeições agradáveis

Entretanto, essas estratégias podem não ser o suficiente para algumas pessoas. Por exemplo, essas estratégias não ajudam as pessoas que não podem comer por causa de lesões ou outros problemas físicos (tais como dificuldade em engolir) ou que têm dificuldade em absorver nutrientes. Essas pessoas podem necessitar um suporte nutricional.

O suporte nutricional inclui o seguinte:

Um tubo inserido através do nariz, boca ou pele até o estômago ou intestino (alimentação por sonda)

Um cateter inserido na veia (alimentação intravenosa)

Com a alimentação por sonda, os nutrientes vão diretamente para o estômago ou intestino delgado. Com a alimentação intravenosa, os nutrientes vão diretamente para a corrente sanguínea.

Se as pessoas estiverem em estado terminal ou com demência avançada, a alimentação artificial geralmente não é recomendada.

Determinação das necessidades nutricionais (Consulte também necessidades nutricionais.) Antes de iniciar o suporte nutricional, os médicos devem, primeiro, determinar a quantidade e a combinação de nutrientes de que a pessoa necessita. As pessoas precisam de certa quantidade de nutrientes para obter energia, que é medida em calorias. O número de calorias que as pessoas necessitam varia dependendo dos seguintes fatores: Seu peso, altura, idade e sexo

Seu nível de atividade

As demandas criadas por sua doença, lesão ou outro problema físico A combinação de nutrientes costuma incluir carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, fibras e líquidos. Normalmente, médicos ou profissionais de nutrição (por exemplo, nutricionistas) que trabalham em conjunto com médicos estimam as necessidades da pessoa usando equações baseadas em peso, altura, idade, sexo e nível de atividade. O médico ajusta as necessidades caso a pessoa apresente um quadro clínico que aumenta a necessidade de aporte de calorias e proteínas, como, por exemplo, doença grave, insuficiência renal dependente de diálise, infecção, lesão, cirurgia recente ou se a pessoa tiver mais de 70 anos. Alguns centros usam uma técnica especial para obter uma estimativa mais precisa. Essa técnica, chamada calorimetria indireta, mede a quantidade de oxigênio que é inalado e quanto dióxido de carbono é exalado, uma indicação de quanta energia o corpo está usando. Você sabia que...