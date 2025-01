Atividade física e dieta cardíaca saudável

Tratamento de níveis elevados de glicose no sangue, hipertensão arterial e níveis alterados de gordura

Às vezes, metformina ou estatinas

Medicamentos para tratar obesidade e cirurgia metabólica e bariátrica

Parar de fumar

Controle de estresse

O tratamento inicial da síndrome metabólica envolve atividade física e uma dieta cardíaca saudável. Cada componente da síndrome metabólica também deve ser tratado com medicamentos, se necessário.

Se a pessoa tiver diabetes ou níveis elevados de glicose no sangue, os medicamentos que aumentam a sensibilidade do organismo à insulina como a metformina ou um medicamento da classe da tiazolidinediona (por exemplo, rosiglitazona ou pioglitazona), podem ajudar. Além disso, a prática de atividade física é importante para as pessoas com diabetes, porque permite que o corpo use a glicose no sangue de forma mais eficiente e pode muitas vezes ajudar a abaixar o nível de glicose no sangue.

A hipertensão arterial e níveis anormais de gordura no sangue também são tratados. Medicamentos para abaixar a pressão arterial (anti-hipertensivos) ou para abaixar os níveis de lipídios são usados, caso necessário.

Pessoas com níveis alterados de colesterol e outros tipos de gordura no sangue (lipídios) podem ser tratadas com medicamentos redutores de lipídios (estatinas).

A obesidade é tratada com medicamentos antiobesidade, tais como orlistate, fentermina e liraglutida e, se necessário, cirurgia para perda de peso (metabólica e bariátrica).

Outros fatores de risco para doença arterial coronariana, se existirem, devem ser controlados. Por exemplo, os fumantes são aconselhados a parar de fumar.

Formas de reduzir o estresse (que pode aumentar o risco de apresentar síndrome metabólica) incluem exercícios de respiração profunda, meditação, apoio psicológico e psicoterapia).