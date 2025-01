University of Arkansas for Medical Sciences

Na doença de Wilson, uma rara doença hereditária, o fígado não excreta o excesso de cobre na bile, como faz normalmente, resultando em um acúmulo de cobre no fígado, causando-lhe danos.

O cobre se acumula no fígado, no cérebro, nos olhos e em outros órgãos.

Pessoas com a doença de Wilson podem apresentar tremores, dificuldade para falar e engolir, problemas com a coordenação, mudanças de personalidade ou hepatite.

Exames de sangue e nos olhos ajudam a confirmar o diagnóstico.

A pessoa precisará tomar medicamentos para remover o cobre e evitar alimentos ricos em cobre pelo resto da vida.

(consulte também Considerações gerais sobre minerais).

A maior parte do cobre do organismo está localizada no fígado, nos ossos e nos músculos, mas existem vestígios de cobre em todos os tecidos. O fígado excreta o excesso de cobre na bile para ser eliminado do organismo. Uma vez que o fígado das pessoas com a doença de Wilson não excreta o excesso de cobre, ele se acumula no fígado e lhe causa danos, dando origem à cirrose à insuficiência hepática. O fígado lesionado libera o cobre diretamente na corrente sanguínea, levando-o para outros órgãos, como o cérebro, rins e os olhos, onde o cobre também se acumula.

A doença de Wilson afeta aproximadamente uma pessoa em cada 30.000.

Sintomas da doença de Wilson Os sintomas geralmente surgem entre os 5 e os 35 anos, mas podem surgir a qualquer momento, dos 2 aos 72 anos. Em quase metade das pessoas afetadas, os primeiros sintomas resultam de danos cerebrais. Dentre estes, incluem-se tremores, dificuldade em falar e engolir, salivação, descoordenação, movimentos involuntários (coreia), alterações na personalidade e até mesmo psicose (como a esquizofrenia ou a doença maníaco-depressiva). Na maioria dos outros pacientes, os primeiros sintomas são oriundos de lesões hepáticas causadas por inflamação (hepatite) e, por fim, a formação de tecido cicatricial (cirrose). Anéis dourados ou esverdeados (anéis de Kayser-Fleischer) podem aparecer ao redor da íris (a parte colorida do olho). Esses anéis aparecem quando ocorre um acúmulo de cobre. Em algumas pessoas, esses anéis são o primeiro sinal da doença de Wilson. Anel de Kayser-Fleischer Imagem © Springer Science+Business Media A pessoa pode ter fadiga e fraqueza em decorrência de uma redução do número de glóbulos vermelhos (anemia) porque ocorre uma ruptura dos glóbulos vermelhos (causando anemia hemolítica). A urina pode conter sangue. As mulheres podem não apresentar períodos menstruais ou ter abortos espontâneos repetidos. Você sabia que...

Diagnóstico da doença de Wilson Exame oftalmológico com lâmpada de fenda

Exames de sangue e urina

Às vezes, biópsia de fígado O médico suspeita da presença da doença de Wilson tomando por base os sintomas (como, por exemplo, hepatite, tremores e alterações de personalidade) que não possuem outra causa óbvia e/ou a presença da doença de Wilson em parentes. Os seguintes exames ajudam a confirmar o diagnóstico: Exame oftalmológico com lâmpada de fenda para anéis de Kayser-Fleischer

Exames de sangue para medir os níveis de ceruloplasmina (uma proteína que transporta o cobre pela corrente sanguínea)

Medição do cobre excretado na urina

Se o diagnóstico ainda for incerto, uma biópsia do fígado Uma vez que o tratamento iniciado cedo é mais eficaz, toda pessoa que tenha um irmão ou irmã, primo ou prima ou pai ou mãe com a doença de Wilson é testada para detectar a doença. Se a criança tiver um parente com a doença, os exames são feitos após ela ter completado um ano de idade. É provável que exames feitos mais cedo não detectem a doença.