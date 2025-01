Os primeiros sintomas da deficiência de zinco incluem perda de apetite e atraso no crescimento em bebês e crianças. As pessoas podem perder seus cabelos em algumas áreas. Elas podem se sentir lentas e apresentar irritabilidade. O paladar e o olfato podem ser prejudicados. Podem surgir erupções cutâneas. Nos homens, pode ocorrer a redução da produção de espermatozoides. O sistema imunológico pode ser prejudicado, e as feridas podem cicatrizar mais lentamente e não totalmente.

Se uma gestante tiver deficiência de zinco, o bebê pode vir a pesar menos do que o esperado ao nascer ou ser prematuro.

Acrodermatite enteropática em uma criança Imagem © Springer Science+Business Media

Na acrodermatite enteropática, os sintomas costumam surgir ao desmamar um bebê afetado. Esse distúrbio pode resultar em diarreia e perda de cabelo. Uma erupção cutânea se desenvolve em torno dos olhos, do nariz e da boca e nas nádegas. O sistema imunológico pode ser prejudicado, resultando em muitas infecções. Os lactentes podem não crescer como esperado.