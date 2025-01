No caso de gestantes e mulheres que estejam amamentando, vitaminas pré‑natais

Iodo e, às vezes, suplementos de hormônios tireoidianos

Com frequência, as gestantes não consomem quantidades suficientes de iodo. Assim, gestantes e mulheres que estejam amamentando devem tomar vitaminas pré‑natais que contenham no mínimo 250 microgramas de iodo diariamente.

Lactentes, crianças e adultos com deficiência de iodo são tratados com suplementos de iodo, ingeridos por via oral. Lactentes também recebem suplementos de hormônio da tireoide, ingeridos por via oral, durante várias semanas e, às vezes, ao longo da vida. Crianças e adultos também podem receber suplementos de hormônio da tireoide.