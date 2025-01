University of Arkansas for Medical Sciences

A deficiência de cromo é rara nos países desenvolvidos e pode ser causada por uma utilização prolongada de alimentação intravenosa (nutrição parenteral total).

(consulte também Considerações gerais sobre minerais).

O cromo permite que a insulina (que controla os níveis de açúcar no sangue) atue e auxilie no processamento (metabolismo) e armazenamento de carboidratos, proteína e gordura. No entanto, não se sabe se o cromo deve ser considerado um micromineral essencial (necessário). Os especialistas ainda não determinaram se suplementos de cromo são úteis para pessoas com diabetes. Pessoas com diabetes não devem tomar suplementos de cromo, a menos que sejam supervisionadas por um especialista em diabetes.

Apenas uma pequena quantidade do cromo nos alimentos é absorvida. A absorção do cromo é mais eficaz quando ele é consumido em conjunto com alimentos que contêm vitamina C ou niacina.

Suplementos de cromo não aumentam o tamanho ou a força dos músculos.

Os sintomas da deficiência de cromo podem incluir perda de peso, confusão, coordenação prejudicada e uma redução da resposta ao açúcar (glicose) no sangue, o que aumenta o risco de ter diabetes.

O tratamento da deficiência de cromo pode incluir suplementos de cromo.