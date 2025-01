Tratamento da causa

Suplementação ou injeção de cobre

A causa da deficiência de cobre é tratada, e um suplemento de cobre é administrado por via oral. A deficiência grave pode ser tratada com cobre administrado pela veia (via intravenosa).

No caso de lactentes com síndrome de Menkes, o cobre é injetado sob a pele (via subcutânea). Apesar do tratamento, crianças com síndrome de Menkes normalmente morrem antes de completarem dez anos de idade.