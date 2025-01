Tratamento do vipoma

Substituição de líquidos e eletrólitos

Octreotida ou lanreotida

Remoção cirúrgica

Inicialmente, deve ser feita a reposição de líquidos e eletrólitos (minerais no sangue, como potássio e sódio) por via intravenosa (pela veia). Deve ser administrado bicarbonato, para compensar as perdas nas fezes e prevenir a acidose. Uma vez que a perda de água e eletrólitos nas fezes continua durante a realização da hidratação, os médicos têm dificuldade em manter essa reposição.

Os medicamentos octreotida e lanreotida geralmente controlam a diarreia, mas talvez sejam necessárias doses elevadas.

A remoção cirúrgica do vipoma cura aproximadamente 50% das pessoas em que o tumor não se disseminou. A cirurgia pode aliviar, temporariamente, os sintomas em pessoas cujo tumor se disseminou.

A quimioterapia podem reduzir a diarreia e o tamanho do tumor, mas não cura a doença.