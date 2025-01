Exames de sangue

Exames de diagnóstico por imagem

O diagnóstico de insulinoma pode ser difícil. O médico tenta realizar exames de sangue enquanto a pessoa estiver apresentando os sintomas e estiver em jejum. Exames de sangue incluem medições dos níveis de glicose no sangue e de insulina. Concentrações muito baixas de glicose e muito altas de insulina no sangue indicam a presença de insulinoma. Uma vez que muitas pessoas apresentam sintomas apenas ocasionalmente, elas podem ser internadas no hospital pelo médico. No hospital, a pessoa mantém-se em jejum durante 48 horas pelo menos, e por vezes, até 72 horas, e é cuidadosamente controlada. Durante esse período, os sintomas costumam manifestar-se, e são realizados exames de sangue para medir os valores de glicose e de insulina.

Se os exames de sangue sugerirem que a pessoa tem um insulinoma, sua localização deve ser identificada. Exames de imagem, tais como tomografia computadorizada (TC) e ultrassom endoscópico (em que um tubo de visualização com uma sonda de ultrassom na ponta é inserido na parte superior do intestino delgado) ou tomografia por emissão de pósitrons (PET), podem ser usados para localizar o tumor. Algumas vezes, é necessário realizar uma cirurgia exploratória.