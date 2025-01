Considerações gerais sobre tumores neuroendócrinos gastrointestinais e pancreáticos

Os tumores neuroendócrinos são aqueles que se originam nas células neuroendócrinas, ou seja, células cujas características se assemelham tanto às células nervosas como às células produtoras de hormônios. Os tumores neuroendócrinos são raros e podem se desenvolver em qualquer lugar onde as células produtoras de hormônios estejam presentes. A maioria dos tumores neuroendócrinos se desenvolve no trato digestivo ou no pâncreas. Alguns se desenvolvem no pulmão, no sistema reprodutor ou no urinário.

O trato digestivo engloba a boca, garganta, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso (incluindo o apêndice), reto e ânus. A função do trato digestivo é ingerir alimentos, decompô-los, extrair nutrientes, absorvê-los e eliminar resíduos. O ácido gástrico e várias secreções digestivas do fígado e do pâncreas ajudam nesse processo.

Os tumores neuroendócrinos gastrointestinais surgem com mais frequência no intestino delgado, no intestino grosso e no apêndice. Eles geralmente crescem lentamente, podem secretar hormônios que afetam a função intestinal e podem ser não cancerosos (benignos) ou cancerosos (malignos).

O pâncreas é um órgão localizado na parte superior do abdômen. O pâncreas produz sucos digestivos (inclusive enzimas) que são secretados no trato digestivo. O pâncreas contém vários tipos de células. As chamadas células das ilhotas produzem vários tipos de hormônios, incluindo insulina, que ajuda a controlar a glicose no sangue.

Os tumores neuroendócrinos pancreáticos são tumores que surgem das células das ilhotas. Esses tumores podem ou não secretar hormônios por si mesmos, e podem ser cancerosos ou não cancerosos.

Existem 2 tipos de tumores neuroendócrinos gastrointestinais e pancreáticos:

Funcionais

Não funcionais

Tumores não funcionais não secretam hormônios e não são cancerosos. Esses tumores podem causar sintomas ao bloquear o trato biliar ou o intestino delgado através de hemorragias para o trato gastrointestinal ou provocando uma massa no abdômen.

Os tumores funcionais secretam grandes quantidades de um hormônio específico, causando vários sintomas e outras mudanças físicas. Alguns tumores funcionais são cancerosos. Os hormônios que podem ser secretados e seus tipos de tumores incluem

Insulina (insulinoma)

Gastrina (gastrinoma)

Glucagon (glucagonoma)

Peptídeo intestinal vasoativo (vipoma)

A secreção excessiva desses hormônios também pode ocorrer em um distúrbio denominado neoplasia endócrina múltipla.