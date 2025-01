Protoporfiria eritropoiética e protoporfiria ligada ao cromossomo X

Os sintomas costumam ter início na infância. Dor grave e inchaço na pele ocorrem logo após até mesmo breve exposição à luz solar. É possível que surjam crostas em volta dos lábios e no dorso das mãos após a exposição prolongada ao sol. Uma vez que não surgem bolhas nem cicatrizes, geralmente os médicos não reconhecem o distúrbio.

Sintomas cutâneos na protoporfiria eritropoiética Protoporfiria eritropoiética (sensibilidade ao sol) Essas crianças com protoporfiria eritropoiética apresentam vermelhidão, hiperpigmentação (escurecimento) e crostas na face e vermelhidão e inchaço das mãos após a exposição ao sol. ... leia mais © Springer Science+Business Media Protoporfiria eritropoiética Esta fotografia mostra a pele áspera, espessada e coriácea na mão de uma pessoa que tem protoporfiria eritropoiética. Com permissão do editor. De Bloomer J, Risheg H. Em Gastroenterology and Hepatology: Liver. Editado por M Feldman (editor da série) e WC Maddrey. Filadélfia, Current Medicine, 2004. Protoporfiria eritropoiética (boca carpal) Esta fotografia mostra os sulcos profundos (boca carpal) que se desenvolveram em uma pessoa que apresenta protoporfiria eritropoiética. ... leia mais © Springer Science+Business Media

Cálculos biliares causam dor abdominal característica. Lesões do fígado podem causar uma piora da insuficiência hepática, com icterícia, dor abdominal e aumento do tamanho do baço.

Se houver uma negligência crônica de proteção à pele, é possível que a pele fique enrugada, espessa e com aspecto de couro (liquenificação), sobretudo nas articulações dos dedos. Sulcos profundos podem surgir ao redor da boca (boca de carpa).

As pessoas com protoporfiria ligada ao cromossomo X tendem a ter níveis mais elevados de protoporfirina nos glóbulos vermelhos, no plasma e em outros tecidos e, portanto, tendem a apresentar reações mais graves à luz solar e doença hepática mais grave que aquelas com protoporfiria eritropoiética.

As crianças cuja protoporfiria eritropoiética e protoporfiria ligada ao cromossomo X não foi reconhecida podem ter problemas psicossociais, porque elas se recusam a sair ao ar livre sem motivo. Elas têm sido diagnosticadas erroneamente há anos como sendo “alérgicas” à luz solar. O medo ou antecipação da dor podem ser tão estressantes que a criança fica nervosa, tensa, agressiva ou tem sentimentos de desligamento dos arredores ou até mesmo pensamentos suicidas.