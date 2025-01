A hidratação excessiva é o excesso de água no corpo.

A pessoa pode ter hidratação excessiva se tiver algum distúrbio que diminua a capacidade do corpo de excretar água ou que aumente a tendência do corpo de reter água.

Raramente, beber muita água pode causar hidratação excessiva, pois os rins excretam o excesso de água com facilidade.

Muitas vezes, nenhum sintoma ocorre, mas, na hidratação excessiva grave, a pessoa pode ficar confusa ou ter convulsões.

A ingestão de líquidos será restringida e diuréticos podem ser administrados

(consulte também A água no corpo).

A hidratação excessiva ocorre quando o corpo absorve mais água do que ele elimina.

A hidratação excessiva pode ocorrer quando a pessoa bebe muito mais água de que o corpo precisa. As pessoas, sobretudo os atletas, que bebem água em excesso para evitar a desidratação podem ter hidratação excessiva. Além disso, é possível que a pessoa beba água em excesso devido a um transtorno psiquiátrico chamado polidipsia psicogênica. Isso faz com que a pessoa tenha excesso de água e uma quantidade insuficiente de sódio (um eletrólito). Assim, a hidratação excessiva geralmente resulta em baixos níveis de sódio no sangue (hiponatremia), o que pode ser perigoso. No entanto, a ingestão de grandes volumes de água normalmente não causa hidratação excessiva se a hipófise, os rins, o fígado e o coração estiverem funcionando normalmente. Para conseguir superar a capacidade do corpo de eliminar água, um jovem adulto com função renal normal precisaria beber regularmente mais de 23 litros de água por dia.

A hidratação excessiva é muito mais frequente em pessoas cujos rins não excretam urina normalmente; por exemplo, em pessoas com doença cardíaca, renal ou hepática ou em bebês prematuros cujos rins são imaturos (consulte Destaque para idosos: Equilíbrio hídrico). Determinados medicamentos, tais como alguns tipos de diuréticos e de antidepressivos, também podem causar hidratação excessiva em pessoas suscetíveis.

A hidratação excessiva também pode ser causada pela síndrome de secreção inadequada do hormônio antidiurético. Nessa síndrome, a hipófise secreta vasopressina (também chamada hormônio antidiurético) em excesso, o que estimula os rins a reter água quando não é necessário.

Você sabia que...

Sintomas da hidratação excessiva As células cerebrais são particularmente suscetíveis à hidratação excessiva e a baixos níveis de sódio no sangue. Quando a hidratação excessiva ocorre lentamente e for leve ou moderada, as células cerebrais têm tempo para se adaptar; assim, talvez ocorram apenas sintomas leves (ou nenhum), como distrair-se facilmente e letargia. Quando a hidratação excessiva ocorre rapidamente, a pessoa tem vômitos e dificuldade em manter o equilíbrio. Caso a hidratação excessiva piore, é possível que ocorram confusão, convulsões ou coma. Quando ocorre hidratação excessiva e o volume de sangue é normal, o excesso de água, normalmente, se desloca para dentro das células e não ocorre inchaço nos tecidos (edema). Quando ocorre excesso de volume de sangue, o líquido pode se acumular nos pulmões ou na parte inferior das pernas.

Diagnóstico da hidratação excessiva Exame médico

Exames de sangue e urina O médico tenta diferenciar entre hidratação excessiva (excesso de água) e aumento do volume de sangue, ao examinar a pessoa quanto à presença de ganho de peso e sinais de edema e realizando exames de sangue e de urina para verificar a concentração dos eletrólitos.