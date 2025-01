Primeiro, a desidratação estimula o centro de sede do cérebro, provocando sede, um potente motivador para que as pessoas bebam mais líquidos. Se a ingestão de água não corresponder à perda de água, a desidratação se agrava. A sudorese diminui e menos urina é excretada. A água se desloca do interior das células para a corrente sanguínea para manter o volume necessário de sangue (volume sanguíneo) e a pressão arterial (consulte também A água no corpo). Se a desidratação continuar, os tecidos do corpo começam a secar e as células começam a encolher e a funcionar inadequadamente.

Os sintomas de desidratação leve a moderada incluem

Sede

Diminuição da sudorese

Diminuição da elasticidade da pele

Diminuição da produção da urina

Boca seca

No caso de desidratação grave, a sensação de sede pode efetivamente diminuir e a pressão arterial pode cair, provocando sensação de desmaio iminente ou desmaio, especialmente ao levantar-se (um quadro clínico denominado hipotensão ortostática). Se a desidratação continuar, ocorrem choque e graves danos aos órgãos internos, tais como rins, fígado e cérebro. As células cerebrais são particularmente suscetíveis a níveis mais graves de desidratação. Por isso, a confusão é um dos melhores indicadores do agravamento da desidratação. A desidratação muito grave pode levar ao coma e à morte.