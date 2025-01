A água no corpo

A água representa entre metade e dois terços do peso médio de uma pessoa. O tecido adiposo tem uma porcentagem inferior de água do que o tecido magro, e as mulheres tendem a ter mais gordura, motivo pelo qual a porcentagem de água na mulher é menor (52% a 55%) com relação ao peso corporal médio de um homem (60%). A porcentagem de peso corporal de água também é menor em adultos mais velhos e em pessoas com obesidade. A porcentagem de peso corporal correspondente à água é maior (70%) no nascimento e no início da infância.

Um homem de 70 quilogramas tem 42 litros de água no corpo: 28 litros dentro das células, 10,5 litros no espaço ao redor das células e 3,5 litros, ou aproximadamente 8% da quantidade total de água, no sangue.

A água ingerida deve estar em equilíbrio com a água que se perde. Para poder manter o equilíbrio hídrico e para se proteger contra a desidratação, o surgimento de cálculos renais e outros problemas clínicos, os adultos saudáveis devem beber, pelo menos, aproximadamente dois litros de líquido por dia. Beber muitos líquidos é melhor do que beber pouco, porque a excreção do excesso de água é muito mais fácil para o corpo do que conservá-la. No entanto, quando os rins funcionam normalmente, o corpo pode aceitar grandes variações na ingestão de líquido.

A principal maneira pela qual o corpo obtém água é quando ela é absorvida pelo sistema digestivo (de alimentos e bebidas). Além disso, um pequeno volume de água é produzido quando o corpo processa (metaboliza) determinados nutrientes.

A principal maneira pela qual o corpo perde água é quando ela é excretada na urina pelos rins (o sangue é filtrado pelos rins e um pouco de água é removido para excreção). Dependendo da necessidade do organismo, os rins podem excretar entre meio litro a mais de dez litros de urina por dia. Além disso, pouco menos de um litro de água por dia é perdido por meio da evaporação da água pela pele e pelos pulmões. A sudorese excessiva – que pode ser causada por exercício vigoroso, clima quente ou temperatura corporal elevada – pode aumentar significativamente o volume de água perdido pela evaporação. Normalmente, perde-se um pequeno volume de água pelo aparelho digestivo. No entanto, vômitos prolongados ou diarreia intensa podem provocar a perda de cerca de quatro litros ou mais por dia.

Normalmente, a pessoa consegue beber uma quantidade suficiente de líquido para compensar a perda excessiva de água. Contudo, a pessoa que tiver vômitos ou diarreia graves pode se sentir tão mal que não consegue beber uma quantidade suficiente de líquidos para compensar a perda de água, o que pode dar origem à desidratação. Além disso, confusão, limitação da mobilidade ou redução do nível de consciência podem impedir que a pessoa sinta sede ou consiga beber uma quantidade suficiente de líquido.

Os sais minerais (eletrólitos), tais como sódio e potássio, estão dissolvidos na água do organismo. O equilíbrio hídrico e o equilíbrio eletrolítico estão proximamente relacionados. O corpo trabalha para manter constantes o volume total de água e os níveis de eletrólitos na corrente sanguínea. Por exemplo, quando a concentração de sódio fica muito alta, a pessoa sente sede e consome mais líquido. Além disso, a vasopressina (também denominada hormônio antidiurético), um hormônio secretado pela hipófise (uma glândula do tamanho de uma ervilha, localizada na base do cérebro) em resposta à desidratação, faz com que os rins excretem menos água. O efeito combinado é um aumento do volume de água no sangue. Em consequência, o sódio é diluído e o equilíbrio do sódio e da água são restabelecidos. Quando o nível de sódio diminui muito, os rins excretam mais água, o que diminui o volume de água no sangue e novamente restabelece o equilíbrio.