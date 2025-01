Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Hipomagnesemia (níveis baixos de magnésio no sangue)

Na hipomagnesemia, os níveis de magnésio no sangue estão excessivamente baixos.

(consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos e Considerações gerais sobre a função do magnésio no organismo).

O magnésio é um dos eletrólitos do corpo, que são minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais, como o sangue, porém, a maior parte do magnésio no organismo não tem uma carga e está ligado a proteínas ou armazenado nos ossos. Apesar de o sangue conter muito pouco magnésio, certa quantidade ainda é necessária para o funcionamento normal dos nervos e músculos e para o desenvolvimento dos ossos e dentes. A ingestão diária recomendada de magnésio para adultos saudáveis é entre 310 e 420 miligramas.

Causas da hipomagnesemia Normalmente, o nível de magnésio começa baixo, porque as pessoas consomem menos (mais frequentemente por causa da inanição) ou porque o intestino não consegue absorver nutrientes normalmente (chamado má absorção). Porém, às vezes, a hipomagnesemia surge porque os rins ou intestino excretam magnésio em excesso. A hipomagnesemia pode também ser causada por: Consumo de grandes quantidades de álcool (comum), o que reduz o consumo de alimentos (e, portanto, de magnésio) e aumenta a excreção de magnésio

Diarreia prolongada (comum), o que aumenta a excreção do magnésio

Níveis elevados de aldosterona, vasopressina (hormônio antidiurético) ou de hormônios tireoidianos, o que aumenta a excreção de magnésio

Medicamentos que aumentam a excreção do magnésio, inclusive diuréticos, o medicamento antifúngico anfotericina B e o medicamento quimioterápico cisplatina

Uso crônico de um inibidor da bomba de prótons (um tipo de medicamento que reduz o ácido gástrico)

Amamentação, o que aumenta as necessidades de magnésio

Sintomas da hipomagnesemia A hipomagnesemia pode provocar náusea, vômitos, sonolência, fraqueza, alterações na personalidade, espasmos musculares, tremores e perda de apetite. Caso seja grave, a hipomagnesemia pode causar convulsões, especialmente em crianças.

Diagnóstico da hipomagnesemia Medição do nível de magnésio no sangue O diagnóstico em geral toma por base exames de sangue que indicam que o nível de magnésio está baixo. A hipocalcemia e a hipocalemia também podem estar presentes. Outros exames podem ser necessários para determinar a causa da hipomagnesemia.