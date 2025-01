Hipofosfatemia (níveis baixos de fosfato no sangue)

Aumento da ingestão de fosfato

Todo medicamento que causa a redução dos níveis de fosfato será interrompido.

Se a hipofosfatemia for leve e não causar sintomas, beber leite com baixo teor de gordura ou leite desnatado, que fornece uma grande quantidade de fosfato, pode ajudar. Alternativamente, a pessoa pode tomar fosfato por via oral, mas fazer isso normalmente provoca diarreia.

Se a hipofosfatemia for muito grave ou se o fosfato não puder ser tomado por via oral, o fosfato pode ser administrado pela veia (via intravenosa).