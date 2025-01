Hipocalemia (níveis baixos de potássio no sangue)

Normalmente, o nível de potássio se torna baixo, porque muito se perde pelo trato digestivo devido a vômitos, diarreia ou uso excessivo de laxantes.

Às vezes, potássio em excesso é excretado na urina, geralmente porque a pessoa está tomando medicamentos que fazem os rins eliminarem o excesso de sódio, água e potássio (diuréticos).

Em muitos distúrbios renais, tal como na síndrome de Cushing, as glândulas adrenais produzem muita aldosterona, um hormônio que faz com que os rins excretem grandes quantidades de potássio.

Determinados medicamentos (como insulina, albuterol e terbutalina) fazem com que mais potássio se mova do sangue para as células e pode resultar em hipocalemia. No entanto, esses medicamentos costumam causar hipocalemia temporária, a menos que outro quadro clínico também esteja causando a perda de potássio.

A hipocalemia, às vezes, ocorre em conjunto ou é causada pela presença de níveis baixos de magnésio no sangue (hipomagnesemia).

A hipocalemia raramente é causada pelo consumo de muito pouco potássio, porque muitos alimentos (como feijão, folhas verdes escuras, batatas, peixe e bananas) contêm potássio.