Hipocalcemia (níveis baixos de cálcio no sangue)

Na hipocalcemia, os níveis de cálcio no sangue estão excessivamente baixos.

A presença de níveis baixos de cálcio pode ser causada por um problema nas paratireoides ou por dieta, distúrbios renais ou determinados medicamentos.

Conforme a hipocalcemia avança, cãibras musculares ocorrem com frequência e a pessoa pode ficar confusa, deprimida e esquecida, apresentar formigamento nos lábios, dedos e pés, além de rigidez e dor muscular.

Normalmente, o distúrbio é detectado por exames de sangue rotineiros.

Suplementos de cálcio e vitamina D podem ser usados para tratar a hipocalcemia

(consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos e Considerações gerais sobre a função do cálcio no organismo).

O cálcio é um dos eletrólitos do organismo, que são minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais, como o sangue (porém, a maior parte do cálcio no organismo não tem uma carga). Embora a maior parte do cálcio do corpo esteja armazenado nos ossos, algum cálcio circula no sangue.

Aproximadamente 40% do cálcio no sangue está preso (ligado) às proteínas do sangue, principalmente à albumina. O cálcio ligado à proteína age como fonte de reserva de cálcio para as células, mas não tem uma função ativa no corpo. Apenas o cálcio não ligado afeta as funções do corpo. Por isso, a hipocalcemia somente causa problemas quando o nível de cálcio não ligado estiver baixo.

O cálcio não ligado tem uma carga elétrica (iônica); por isso, ele também é chamado de cálcio iônico.

Causas da hipocalcemia A hipocalcemia ocorre com mais frequência quando um excesso de cálcio é perdido na urina ou quando uma quantidade insuficiente de cálcio é movida dos ossos para o sangue. As causas de hipocalcemia incluem: Níveis baixos de hormônio da paratireoide (hipoparatireoidismo), que pode ocorrer quando as glândulas da paratireoide sofrem lesão durante cirurgia de tireoide

Falta de resposta a níveis normais de hormônio da paratireoide (pseudo-hipoparatireoidismo)

Ausência de glândulas paratireoides no nascimento (por exemplo, na síndrome de DiGeorge)

A presença de níveis baixos de magnésio (hipomagnesemia), que reduz a atividade do hormônio da paratireoide

Deficiência de vitamina D (devido ao consumo inadequado ou à exposição inadequada à luz solar)

Disfunção renal, que faz com que uma quantidade maior de cálcio seja excretada na urina e faz com que os rins tenham menos capacidade de ativar a vitamina D

Consumo inadequado de cálcio

Distúrbios que diminuem a absorção de cálcio

Pancreatite

Alguns medicamentos, inclusive a rifampina (um antibiótico), medicamentos anticonvulsivantes (por exemplo, fenitoína e fenobarbital), bifosfonatos (por exemplo, alendronato, ibandronato, risedronato e ácido zoledrônico), calcitonina, cloroquina, corticosteroides e plicamicina

Sintomas da hipocalcemia Os níveis de cálcio no sangue podem estar moderadamente baixos sem causar nenhum sintoma. Se os níveis de cálcio permanecerem baixos por muito tempo, é possível que a pessoa tenha pele seca escamosa, unhas quebradiças e pelos ásperos. Cãibras musculares envolvendo as costas e as pernas são comuns. Passado algum tempo, a hipocalcemia pode afetar o cérebro e provocar sintomas neurológicos ou psicológicos, como confusão, perda de memória, delírio, depressão e alucinações. Esses sintomas desaparecem se os níveis de cálcio voltarem ao normal. Níveis extremamente baixos de cálcio podem causar um formigamento (geralmente dos lábios, língua, dedos e pés), dores musculares, espasmos musculares na garganta (causando dificuldade para respirar), rigidez e espasmos musculares (tetania), convulsões e ritmos cardíacos anormais.

Diagnóstico da hipocalcemia Medição dos níveis de cálcio no sangue A hipocalcemia é frequentemente detectada por exames de sangue rotineiros, antes de os sintomas se tornarem óbvios. O médico mede os níveis de cálcio total (que inclui o cálcio ligado à albumina) e os níveis de albumina no sangue para determinar se o nível de cálcio não ligado está baixo ou não. Exames de sangue são realizados para avaliar a função renal e para medir os níveis de magnésio, fosfato, hormônio da paratireoide e de vitamina D. Outras substâncias no sangue podem ser medidas para ajudar a determinar a causa.