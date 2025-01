Hipermagnesemia (níveis altos de magnésio no sangue)

Gluconato de cálcio

Diuréticos

A pessoa com hipermagnesemia grave recebe gluconato de cálcio pela veia (via intravenosa) para bloquear o efeito tóxico do aumento dos níveis de magnésio.

Diuréticos, que são medicamentos que fazem com que o excesso de líquido seja excretado pelos rins (especialmente se administrados por via intravenosa), podem ser administrados para aumentar a excreção de magnésio pelos rins. No entanto, se os rins não estiverem funcionando bem ou se a hipermagnesemia for grave, a diálise é normalmente necessária.