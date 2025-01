Hiperfosfatemia (níveis altos de fosfato no sangue)

Uma dieta com baixo teor de fosfato

Medicamentos para aumentar a excreção de fosfato

Em pessoas com disfunção renal, a hiperfosfatemia é tratada por meio da diminuição do consumo de fosfato e da redução da absorção de fosfato no trato digestivo. Os alimentos que são ricos em fosfato, tal como leite, gema de ovo, chocolate e refrigerantes devem ser evitados.

Medicamentos que se ligam ao fosfato, como o sevelâmer, o lantânio e compostos de cálcio, devem ser tomados com as refeições, conforme receitado pelo médico. Esses medicamentos dificultam a absorção do fosfato e mais fosfato é excretado. O sevelâmer e lantânio costumam ser utilizados em pessoas que realizam diálise, porque os compostos de cálcio podem tornar os cristais de cálcio-fosfato mais propensos a se formarem em tecidos.