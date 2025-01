Hipercalemia (níveis elevados de potássio no sangue)

No caso de hipercalemia leve, a redução do consumo de potássio ou a interrupção de medicamentos que impedem os rins de excretarem potássio pode ser suficiente. Se os rins estiverem funcionando, é possível que um diurético que aumenta a excreção de potássio seja administrado.

Se necessário, uma resina que absorve potássio do trato digestivo e o elimina do corpo nas fezes pode ser administrada por via oral ou enema. O sulfonato de poliestireno sódico é uma resina absorvente de potássio que é eficaz, mas utilizada apenas por períodos curtos, uma vez que pode fazer com que um excesso de sódio seja retido. O patirômero é um medicamento à base de resina que pode ser utilizado por períodos mais longos. Ele é útil para pessoas que precisam de medicamentos que geralmente aumentam os níveis de potássio, como os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) para o tratamento de doença cardíaca ou renal. O ciclossilicato de zircônio sódico se liga ao potássio no trato gastrointestinal. Ele causa a redução dos níveis de potássio plasmático ao longo de várias horas.