Considerações gerais sobre eletrólitos

Mais da metade do peso corporal de uma pessoa é composto de água. Os médicos consideram que a água do corpo fica confinada em vários espaços, denominados compartimentos de líquidos. Os três compartimentos principais são

Líquido no interior das células

Líquido no espaço em torno das células

Sangue

Para funcionar normalmente, o corpo deve evitar que os níveis de líquido variem muito nessas áreas.

Alguns minerais – principalmente os macrominerais (minerais de que o corpo precisa em quantidades relativamente grandes) – são importantes, tais como os eletrólitos. Eletrólitos são minerais que carregam uma carga elétrica quando estão dissolvidos em um líquido, tal como o sangue. Os eletrólitos sanguíneos, ou seja, sódio, potássio, cloreto e bicarbonato, ajudam a regular as funções dos nervos e músculos e a manter um equilíbrio ácido-base e um equilíbrio hídrico, que precisam ser mantidos dentro de níveis normais para que o organismo consiga funcionar.

Os eletrólitos, sobretudo o sódio, ajudam o corpo a manter os níveis de líquido normais nesses compartimentos de líquidos, uma vez que a quantidade de líquido contida em um compartimento depende da quantidade (concentração) de eletrólitos contida nele. Se a concentração de eletrólitos for alta, o líquido se move para este compartimento (um processo chamado osmose). Do mesmo modo, se a concentração de eletrólitos for baixa, o líquido se move para fora deste compartimento. Para ajustar os níveis de líquidos, o corpo pode mover ativamente os eletrólitos para dentro ou para fora das células. Assim, ter eletrólitos nas concentrações corretas (um estado denominado equilíbrio eletrolítico) é importante para manter o equilíbrio líquido entre os compartimentos.

Os rins ajudam a manter as concentrações de eletrólitos ao filtrarem os eletrólitos e água do sangue, devolvendo uma certa quantidade para o sangue e excretando eventuais excessos na urina. Assim, os rins ajudam a manter o equilíbrio entre os eletrólitos que a pessoa ingere todos os dias, ao consumir alimentos e bebidas, e os eletrólitos e a água que saem do corpo pela urina (são excretados).

Problemas de saúde podem surgir caso esse equilíbrio de eletrólitos seja perturbado. Por exemplo, um desequilíbrio eletrolítico pode ser causado por: