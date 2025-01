Considerações gerais sobre a função do potássio no organismo

O potássio é um dos eletrólitos do corpo, que são minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais, como o sangue. (consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos).

Quase todo o potássio do corpo está localizado dentro das células. O potássio é necessário para o funcionamento normal das células, nervos e músculos.

O corpo deve manter os níveis de potássio no sangue dentro de uma faixa estreita. Níveis de potássio no sangue muito altos (hipercalemia) ou muito baixos (hipocalemia) podem causar consequências graves, tais como arritmias cardíacas ou até mesmo fazer com que o coração pare de bater (parada cardíaca). O organismo pode usar o grande reservatório de potássio depositado nas células para ajudar a manter o nível de potássio no sangue constante.

Você sabia que...

O organismo mantém o nível correto de potássio ao fazer uma correspondência entre a quantidade de potássio consumida e a quantidade perdida. O potássio é consumido nos alimentos e bebidas que contêm eletrólitos (inclusive potássio) e perdido principalmente na urina. Também é perdido um pouco de potássio no trato digestivo e no suor. Rins saudáveis podem ajustar a excreção de potássio para se ajustar às mudanças no consumo.

Alguns medicamentos e determinados quadros clínicos afetam o movimento de potássio dentro e fora das células, o que influencia grandemente os níveis de potássio no sangue.