Considerações gerais sobre a função do magnésio no organismo

O magnésio é um dos eletrólitos do corpo, que são minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais, como o sangue, porém, a maior parte do magnésio no organismo não tem uma carga e está ligado a proteínas ou armazenado nos ossos. (consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos).

O osso contém aproximadamente metade do magnésio do corpo. O sangue contém muito pouco. O magnésio é necessário para a formação dos ossos e dentes e para o funcionamento normal dos nervos e dos músculos. Muitas enzimas do corpo dependem do magnésio para funcionar normalmente. O magnésio também está relacionado ao metabolismo do cálcio e ao metabolismo do potássio. Para manter um nível normal de magnésio no sangue, os adultos precisam consumir entre 310 e 420 miligramas de magnésio por dia.

Os níveis de magnésio no sangue dependem, em grande parte, da maneira pela qual o organismo obtém magnésio de alimentos e o excreta na urina e fezes e, com menos frequência, da quantidade total de magnésio armazenada no organismo. Os níveis de magnésio no sangue podem ficar

Muito alto (hipermagnesemia)

Muito baixo (hipomagnesemia)