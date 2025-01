Considerações gerais sobre a função do fosfato no organismo

O fósforo é um elemento que desempenha uma importante função no corpo. No corpo, quase todo o fósforo é combinado com oxigênio e forma o fosfato. O fosfato é um dos eletrólitos do corpo, que são minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais, como o sangue, porém, a maior parte do fosfato no organismo não tem uma carga. (consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos).

Os ossos contêm aproximadamente 85% do fosfato do corpo. O resto está localizado principalmente no interior das células, onde está envolvido na produção de energia.

O fosfato é necessário para a formação dos ossos e dentes. O fosfato também é utilizado como bloco modular de várias substâncias importantes, inclusive as usadas pela célula para energia, membranas celulares e DNA (ácido desoxirribonucleico).

O organismo obtém fosfato dos alimentos. Os alimentos que são ricos em fosfato incluem leite, gema de ovo, chocolate e refrigerantes. Para manter um nível normal de fosfato no sangue, os adultos precisam consumir 700 miligramas por dia.

O fosfato é excretado do corpo na urina e, às vezes, nas fezes. A quantidade de fosfato nas fezes varia, dependendo de quanto não é absorvido dos alimentos.

