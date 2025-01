Considerações gerais sobre a função do cálcio no organismo

O cálcio é um dos eletrólitos do organismo, que são minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais, como o sangue; porém, a maioria do cálcio do organismo não tem uma carga. (consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos).

Aproximadamente 99% do cálcio do organismo é armazenado nos ossos, mas o cálcio também pode ser encontrado nas células (sobretudo nas células musculares) e no sangue. O cálcio é essencial para:

Formação dos ossos e dentes

Contração muscular

Funcionamento normal de várias enzimas

Coagulação sanguínea

Ritmo cardíaco normal

O corpo controla com exatidão a quantidade de cálcio existente nas células e no sangue. O organismo move o cálcio dos ossos para o sangue quando necessário para manter um nível estável de cálcio no sangue. Se a pessoa não consumir uma quantidade suficiente de cálcio, o cálcio em excesso é movido dos ossos, o que causa seu enfraquecimento. Pode ocorrer a osteoporose, que é uma diminuição da densidade óssea que pode vir a causar fraturas ósseas. Para poder manter um nível normal de cálcio no sangue sem enfraquecer os ossos, os adultos precisam consumir no mínimo entre 1.000 e 1.300 miligramas de cálcio por dia. A vitamina D também é necessária para ajudar a absorver o cálcio. Os adultos devem consumir 600 unidades de vitamina D por dia (ou 800 unidades, no caso de adultos mais velhos).

Os níveis de cálcio no sangue são regulados principalmente por dois hormônios:

Hormônio da paratireoide

Calcitonina

O hormônio da paratireoide é produzido pelas quatro glândulas paratireoides localizadas ao redor da tireoide no pescoço. Quando os níveis de cálcio no sangue diminuem, as glândulas paratireoides produzem uma quantidade maior de hormônio da paratireoide. Quando os níveis de cálcio no sangue aumentam, as glândulas paratireoides produzem uma quantidade menor de hormônio. O hormônio da paratireoide tem as seguintes ações:

Estimula os ossos a liberarem cálcio no sangue

Faz com que os rins excretem uma quantidade menor de cálcio na urina

Estimula o trato digestivo a absorver uma quantidade maior de cálcio

Faz com que os rins ativem a vitamina D, que permite que o trato digestivo absorva mais cálcio

A calcitonina é produzida pelas células da tireoide. Ela reduz os níveis de cálcio no sangue ao reduzir a velocidade de decomposição dos ossos, mas apenas ligeiramente.

Uma quantidade insuficiente de cálcio no sangue é denominada hipocalcemia. Uma quantidade excessiva de cálcio no sangue é denominada hipercalcemia.