Alcalose Por Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham James L. Lewis III , MD , Revisado/Corrigido: jul. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A alcalose é uma excessiva alcalinidade sanguínea (uma medida do pH sanguíneo) provocada por um excesso de bicarbonato no sangue ou pela perda de ácido no sangue (alcalose metabólica) ou por um baixo nível de dióxido de carbono no sangue decorrente de respiração rápida ou profunda (alcalose respiratória).

A pessoa pode ter irritabilidade, contrações musculares, cãibras musculares ou até mesmo espasmos musculares.

O sangue é examinado para diagnosticar a alcalose.

A alcalose metabólica é tratada pela substituição de água e sais minerais como sódio e potássio (eletrólitos) e correção da causa.

A alcalose respiratória é tratada pela correção da causa (consulte também Considerações gerais sobre o equilíbrio ácido-base). pH do sangue A acidez e a alcalinidade de qualquer solução, incluindo sangue, é indicada na escala de pH, que varia entre 0 (fortemente ácido) e 14 (fortemente básico ou alcalino). O pH de 7,0, no centro desta escala, é o neutro. O sangue normalmente é levemente básico, com pH normal na faixa de 7,35 a 7,45. Normalmente, o corpo mantém o pH sanguíneo próximo de 7,40. Causas da alcalose Se um excesso de bicarbonato no sangue, uma perda de ácido do sangue ou um nível baixo de dióxido de carbono no sangue sobrecarregar os sistemas de controle ácido-base do corpo, o sangue se tornará alcaloide. A alcalose é categorizada dependendo de suas causas principais como Metabólicas

Respiratório Alcalose metabólica A alcalose metabólica surge quando o corpo Perde uma quantidade excessiva de ácido

Ganha uma quantidade excessiva de base Por exemplo, o ácido gástrico é perdido durante períodos de vômito prolongados ou quando o ácido gástrico é aspirado com uma sonda (como algumas vezes é feito nos hospitais). Em casos raros, a alcalose metabólica ocorre em pessoas que ingeriram uma quantidade excessiva de base oriunda de substâncias, como o bicarbonato de sódio. Além disso, a alcalose metabólica pode se desenvolver quando a perda excessiva de líquidos e eletrólitos (tais como sódio ou potássio) afeta a capacidade renal de manter o equilíbrio ácido-base do sangue. Por exemplo, a hiperatividade da glândula adrenal ou o uso de diuréticos (por exemplo, tiazidas, furosemida ou ácido etacrínico) pode ser causada pela perda de uma quantidade de potássio suficiente para causar alcalose metabólica. Alcalose respiratória A alcalose respiratória surge quando A respiração rápida e profunda (hiperventilação) provoca eliminação excessiva de dióxido de carbono da corrente sanguínea A causa mais comum da hiperventilação e, por conseguinte, da alcalose respiratória, é a ansiedade. Outras causas da hiperventilação e da consequente alcalose respiratória são dor, níveis baixos de oxigênio no sangue, febre e superdosagem de aspirina (que também pode causar acidose metabólica). Sintomas de alcalose A alcalose pode causar Irritabilidade

Contração muscular e cãibras

Formigamento nos dedos das mãos e dos pés e ao redor dos lábios Formigamento (parestesia) é uma queixa comum na hiperventilação devido à ansiedade. Às vezes, a alcalose não provoca nenhum sintoma. Se a alcalose for grave, espasmos musculares dolorosos (tetania) podem se desenvolver. Diagnóstico da alcalose Exames de sangue

Exames de urina O médico avalia o equilíbrio ácido-base da pessoa, medindo o pH sanguíneo e os níveis de dióxido de carbono (um ácido) e bicarbonato (uma base) no sangue. Para saber mais sobre a causa da alcalose, o médico também mede a concentração dos eletrólitos em amostras de sangue e de urina. Tratamento da alcalose Tratamento da causa

Na alcalose metabólica, a reposição de água e eletrólitos

Na alcalose respiratória, administrando oxigênio se necessário ou proporcionando reconforto a uma pessoa que está hiperventilando devido à ansiedade Quase sempre, o tratamento da alcalose é direcionado para reverter a causa. Os médicos raramente administram ácidos, como ácido clorídrico, para reverter a alcalose. A alcalose metabólica é normalmente tratada pela reposição da água e de eletrólitos (sódio e potássio) enquanto tratam a causa. Raramente, quando a alcalose metabólica é muito grave, administra-se ácido diluído por via intravenosa. Na alcalose respiratória, a primeira etapa é garantir que a pessoa tenha oxigênio suficiente. O médico, então, procura uma causa séria, como uma infecção. Se a dor estiver fazendo com que a pessoa respire rapidamente, o alívio da dor normalmente é suficiente. Quando a alcalose respiratória é provocada por ansiedade ou um ataque de pânico, um esforço consciente para relaxar e diminuir a respiração pode fazer com que o quadro clínico desapareça. Tranquilidade e apoio emocional podem ajudar. Às vezes, as pessoas tentam desacelerar a respiração ao respirar em um saco de papel, que pode ajudar a elevar o nível de dióxido de carbono no sangue à medida em que a pessoa inspira novamente o dióxido de carbono depois de expirar. No entanto, isso não é recomendado porque pode dar origem a outros problemas (por exemplo, piora de problemas cardíacos ou pulmonares por estar respirando menos oxigênio).