A deficiência de proteína de transferência de colesteril éster (CETP, do inglês cholesteryl ester transfer protein) é uma doença autossômica recessiva rara causada por uma mutação do gene CETP. Uma vez que o CETP ajuda com a transferência do colesterol do HDL para outras lipoproteínas, a deficiência de CETP afeta os níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lentifica o processo de remoção do colesterol HDL do sangue. As pessoas afetadas não têm nenhum sintoma, mas apresentam níveis elevados de colesterol HDL no sangue. Nenhum tipo de tratamento é necessário.