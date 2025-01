A tempestade tireoidiana, que é uma hiperatividade repentina e extrema da tireoide, é uma emergência de risco à vida. Todas as funções do corpo são aceleradas chegando a concentrações perigosamente elevadas. Um esforço grave no coração pode levar a batimentos cardíacos irregulares com risco à vida (arritmia), pulsação extremamente acelerada e choque. A tempestade tireoidiana também pode causar febre, fraqueza extrema, agitação, alterações de humor, confusão, consciência alterada (inclusive coma) e aumento do fígado com icterícia leve (coloração amarelada da pele e nos brancos dos olhos).

A tempestade tireoidiana geralmente é causada por hipertireoidismo não tratado ou inadequadamente tratado que pode ser desencadeada por infecção, lesão, cirurgia, diabetes mal controlado, gravidez ou parto, ou outras formas de esforço. A tempestade tireoidiana também pode ocorrer quando os medicamentos que estão sendo usados para tratar os problemas de tireoide são interrompidos. Isso é raro em crianças.

A tempestade tireoidiana é diagnosticada pelos sintomas e achados do exame físico de uma pessoa. A pessoa é tratada com medicamentos utilizados para tratar hipertireoidismo e com medidas para tratar complicações (tais como febre e alteração no nível de consciência). Normalmente, as pessoas com tempestade tireoidiana são tratadas em uma unidade de terapia intensiva.